Adam Borowski: Rządy komunistów się skończyły, a wymiar sprawiedliwości jest ostatnią skamieliną

JS 8.2.20 11:36

Dla PO-KO wszystko jest towarem, wszystko jest na sprzedaż, zwłaszcza to co Polskie. Prawo i sprawiedliwość w Polsce też jest dla nich towarem i sprzedadzą je za garść srebrników i stanowiska u antychrysta w EU GmbH. Brzydzę się ich czynami ale nie nimi jako ludźmi bo Jezus powiedział aby kochać nieprzyjaciół. Modlę się za nich bo to są nasi bracia i nie chcę aby spotkał ich los wiecznego potępienia, co podświadomość mi niestety podpowiada że byłoby to dla nich słuszne a ja miałbym z tego satysfakcję. Tak nie można myśleć ani tego chcieć, jeżeli jest się wyznawcą Jezusa.

Pozdrawiam