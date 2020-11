Absurd! Biskup winą za ataki terrorystów obarcza Europejczyków

Portugalski biskup Manuel Linda z Porto wywołał kontrowersje swoim komentarzem dotyczącym ostatnich zamachów islamistycznych we Francji. We wpisie na Twitterze biskup stwierdził, że „atak na katedrę w Nicei nie jest islamską walką z chrześcijaństwem: jest to wynik uprzedzeń tych Europejczyków, którzy nie tylko sprzyjają dialogowi międzykulturowemu i międzyreligijnemu, ale zawsze są gotowi oskarżać religie”.

Wypowiedź portugalskiego biskupa kontrastuje z komentarzem kard. Roberta Saraha, który potępił „potworny fanatyzm” islamskich terrorystów i stwierdził: „My Afrykanie znamy to aż nadto dobrze. Barbarzyńcy zawsze są wrogami pokoju. Zachód – dzisiaj Francja – musi to zrozumieć. Módlmy się”. Podczas gdy słowa bp. Lindy wzbudziły krytykę, wypowiedź kard. Saraha spotkała się z uznaniem katolików. Ale nie wszystkich.

Cameron Doody, australijski teolog i redaktor lewicowego „Novena News” stwierdził: „Nieodpowiedzialność kardynała Saraha dolewa więcej oliwy do ognia, jakim jest niezgoda pomiędzy Zachodem a światem muzułmańskim (...), ostro kontrastuje z wrażliwością papieża Franciszka”.

Tymczasem brytyjski polityk David Kurten, kandydat na mera Londynu, w swoim komentarzu dla portalu „Church Militant” odniósł się krytycznie do słów Australijczyka, zauważając, że to właśnie Afrykańczykom wypada „mówić prawdę o radykalnym islamie”. Chwaląc „szczere ostrzeżenie” kardynała Saraha przed „destrukcyjną agresją” islamu, jednocześnie powiedział: „Fakt, że Sarah został także potępiony przez australijskiego teologa, jest odzwierciedleniem gnijącego liberalizmu na Zachodzie”.

Kurten z oburzeniem zauważył, że słowa portugalskiego biskupa są „nie tylko niewrażliwe, ale potworne”, skoro za „atak barbarzyńskich islamistów” obwinia on Francję. „Biskup powinien przynajmniej nieść pociechę rodzinom ofiar, a nie winić ofiary w chwili, kiedy ich cierpienie jest największe” – dodał Kurten.

Za „absurdalne i niedorzeczne” słowa biskupa Lindy uznał amerykański publicysta katolicki Patrick Madrid: „Te komentarze są głęboko obraźliwe dla wszystkich katolików i pozostałych chrześcijan, których członkowie rodzin zginęli w masakrach urządzanych z zimną krwią przez agresorów dżihadu”.

Biskup Linda, który już wcześniej zasłynął z kontrowersyjnej wypowiedzi podważającej dziewictwo Maryi, próbował wycofać się ze swoich słów w kolejnym tweecie: „W swojej poprzedniej wiadomości miałem na myśli to, że fanatyk nie reprezentuje islamu. Jednak wielu z tych, którzy widzą wojnę religijną w tym czynie, to ci, którzy najbardziej niedoceniają religii. Oczywiście potępiam atak”.

