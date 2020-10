Abp z Niemiec o JPII: Wiedzieliśmy, że zakończy zimną wojnę. Polska stała się centrum Europy

Niemiecki abp Abp Ludwig Schick udzielił wywiadu dla niemieckiego portalu dw.com, w którym podkreśla ogromną i wiodącą rolę Polski w upadku Muru Berlińskiego oraz upadku komunizmy w Europie. Podkreśla też ogromną rolę, jaką odegrał w tych procesach polski papież Jan Paweł II.

O wyborze Karola Wojtyły na papieża powiedział:

- papieżem został Polak: Jan Paweł II. I gdy pojawił się w loggi i powiedział swoje pierwsze słowa "Otwórzcie drzwi Chrystusowi", dla Włochów był to szok, ale dla mnie i wielu innych było jasne: to nowy początek. I tak to się stało. To otwarcie drzwi na Jezusa Chrystusa to było wezwanie misyjne.

Dodaje też:

- Ale z pewnością było to przesłanie zaadresowane też do Europy Wschodniej, za żelazną kurtynę, za mur berliński. Czuliśmy, że zaczyna się nowa epoka i że nic nie będzie już tak jak dotychczas. Podział na wrogie obozy, zimna wojna, że to się skończy. Nie wiedzieliśmy tylko jeszcze jak. Ale pojawiła się nadzieja i tęsknota.

A tak mówi o początkach przemian w Europie:

- Polska pokojowa rewolucja była punktem wyjścia dla europejskiego zjednoczenia tych dwóch płuc: Wschodu i Zachodu. Polska jest w pewnym sensie sercem i centrum Europy

Abp podkreśla, że po wielu latach to właśnie Polska stała się centrum zainteresowania i nie tylko dlatego, że geograficznie leży w centrum Europy, ale ze względu na całość przemian geopolitycznych, kulturę i unikalność naszego Narodu.

mp/dw.com