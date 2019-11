Abp Stanisław Gądecki: Potrzeba abyśmy dawali świadectwo miłości do naszej Ojczyzny

Urszula 11.11.19 8:29

"Widziano rządy despotyczne posługujące się tą zasłoną religii w przekonaniu, że była ona najmocniejszą podporą ich władzy; wówczas to wyposażono w sposób możliwie najbogatszy księży kosztem nędzy ludów. Przyznano im najbardziej oburzające przywileje łącznie z zasiadaniem przy tronie. Słowem, do tego stopnia rozmnożono łaski, dobra i bogactwa duchowieństwa, że połowa narodu z tego powodu cierpi i jęczy w nędzy, podczas gdy oni nic nie robiąc opływają we wszystko"



"Kościół winien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. NARÓD POWINIEN BYĆ PANEM WŁASNEGO LOSU i JEGO PRAWA POWINNY BYĆ NADRZĘDNE WOBEC PRAW KOŚCIOŁA. Żadna religia nie może im przeczyć, odwołując się do prawa boskiego, przeciwnie, każda religia powinna być posłuszna prawom ustanowionym przez naród"



"Księża będą zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu. Będą posługiwać się religią jak maską, pod którą kryje się obłuda i zbrodniczość ich poczynań"



Tadeusz Kościuszko - listy do Adama Czartoryskiego.