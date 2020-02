Abp Stanisław Gądecki: Europejska Karta Równości zagrożeniem dla rodzin

Justyna S 14.2.20 13:46

W jaki sposób to prawo ingeruje w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami? Na przedmiocie przyrody w 4 klasie miałam omówienie układu rozrodczego, mamy tego nie uczyć bo rodzice uważają że dzieci mają się o tym nie uczyć do 18? W domu rodzicom nikt nie zabrania uczyć swoich własnych przekonań, szkoła to nie miejsce na przekonania lecz na wiedzę.

Argument "ingerując w niewłaściwy sposób w sferę seksualności człowieka i jego rozwój." jest również nie właściwy, bo eksperci od ludzkiej seksualności i psychologii, twierdzą iż edukacja seksualna jest potrzebna i że to powoduje prawidłowy rozwój.