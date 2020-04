Abp Pezzi: chrześcijanie modlą się jak za komunizmu, w domach  

Epidemia koronawirusa i przymusowe odosobnienie jest dla chrześcijan w Rosji wielkim wyzwaniem. W tym trudnym czasie mogą jednak czerpać z doświadczeń wyniesionych z komunistycznych prześladowań, kiedy musieli żyć bez sakramentów – mówi katolicki arcybiskup Moskwy, Abp. Paolo Pezzi zauważa, że z bardzo pozytywnym odzewem spotkało się wezwanie Papieża Franciszka do wspólnej modlitwy o powstrzymanie epidemii. Wielu duchownych prawosławnych poinformowało o tym swoich wiernych.

Abp. Pezzi zauważa, że ten czas epidemii ma aspekty negatywne i pozytywne. Podobnie jak w przypadku samego Jezusa, czas cierpienia i męki jest czasem wielkich pokus. W ludziach ujawnia się również to, co negatywne, zwłaszcza jeśli kilka osób musi żyć na stosunkowo małej przestrzeni. Z drugiej strony napływają też piękne świadectwa od rodzin, które w tej wyjątkowej sytuacji uświadomiły sobie własną odpowiedzialność za pielęgnowanie wiary. Niektórzy dopiero teraz zaczęli się wspólnie modlić w domu. Przy tej okazji pamięcią powracają do trudnych lat prześladowań – mówi abp Pezzi.