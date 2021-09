Abp Jędraszewski przestrzega przed plagą związków nieformalnych

Pokręć 6.9.21 13:43

Masz to tak rozumieć, że za swoją duszę odpowiadasz Ty sam przed Bogiem. Ja ani abp. Jędraszewski nie będzie odpowiadał za Twoje osobiste grzechy.

Nie interesuj się tym, kto żyje w rodzinie patchworkowej i jak się stara, tylko zajmuj się sobą.

Grzechem nie jest to, co księża określa jako grzech, tylko to, co Pan Bóg określił jako grzech. Nas obowiązuje Ewangelia. Tam jest napisane co i jak.

Z grzechem jest jak z paleniem papierosów - może Ci najnaczelniejszy lekarz po werdykcie Najwyższego Konsylium powiedzieć, że palenie papierosów jest nieszkodliwe. I że możesz palić bez konsekwencji. Jak myślisz, czy twoje płuca i reszta ciała też słyszy takie orzeczenie? Sądzę, że będziesz miał równie zniszczone płuca, serce i wszystko inne tak samo jak ktoś, kto świetnie wiedział, że palenie zabija, a jednak palił. Grzech niszczy duszę tak, jak dym papierosowy ciało. I to, że księża grzesza, czasem nawet bardzo ciężko, dużo ciężej niż Ty - nic Ci nie pomoże, jeśli sam będziesz grzeszył. Tak jak palaczowi tytoniu nie pomoże, że jego lekarz odradzając mu palenie, sam palił jak lokomotywa. Lekarz będzie miał swoją chorobę, Ty swoją. Takie są prawa rzeczywistości. jej się nie da zakląć ani zmienić słowami, nawet, jeśli są to słowa samego papieża, czy innego biskupa. Prawda i rzeczywistość nie zależą od słów. Niczyich, prócz Słowa Bożego. Tak więc nie wkurzaj się na lekarza, jak radzi Ci odstawić fajki i alkohol ani na żadnego księdza, który radzi Ci nie grzeszyć. Bo to Ci NIC nie da.

Mi tam lata kto żyje w jakim związku i z kim. Ja nie żyję w żadnym związku a na seks mam wywalone po całości. Nie chce mi się bawić w tę biologię. Chwila przyjemności a potem zapieprz przez resztę życia. Moim celem jest zbawić duszę, jest mi obojętne, czy Polska będzie, czy nie, czy Kościół będzie, czy nie - niech sobie następne pokolenia układają sprawy jak chcą, ja sobie życie układam sam. Wisi mi, czy na mój grób będą sikać muzułmanie, Chińczycy, liberałowie, czy Polacy-katoprawacy.

Ja mam zbawić WŁASNĄ duszę, więc nie bawię się w żadne "małżeństwo" - ono jest jak kula u nogi w drodze do Nieba. Mam wywalone na to, czy to się nazywa "rozwód", czy "unieważnienie małżeństwa" i ile to kosztuje ani jaki był zamysł Pana Boga, kiedy stwarzał człowieka jako kobietę i mężczyznę (swoją drogą, ciekawe, co wtedy jarał, tam muszą być naprawdę fajne zioła...). Mnie to nie dotyczy, po prostu. I nie mam ochoty, żeby mnie to dotyczyło i wolę mieć święty spokój.