Abp Gądecki zwiększa wysiłki na rzecz ustanowienia św. Jana Pawła II Doktorem Kościoła

katolik 4.12.19 20:58

Co mają do powiedzenia ci co poniżają JP II, udaja jakąs kategorycznośc w osadzie, a czy tak samo są krytyczni wobec wprowadzania do społeczeństwa zgorszenia i śmierci przez dno mor-społ-polit popslsldwiosnanowoczesna. To dno jest źródłem dewiacji, pedofilstwa homoseksualistówi i nośnikiem śmierci małych i starych.Jak w ogóle takie hasełka dna mogą być rozpowszechniane i jeszcze stać się przedmiotem wyborow. Powstaje pytanie Polska to społecznośc ludzi czy zwierząt, bo nawet bydlęcie ma empatię. Dlaczego ci co głosują na dno i krytykują Kościół ,zadają,aby ktoś w stosunku do nich był milutki ,a okazuje się ,ze za pazuchą chodzą z kartka ABORCJA EUTANAZJA= HITLER