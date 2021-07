60 polskich dzieci nadal odciętych od świata przez powódź. W ewakuacji pomoże wojsko

Powódź odcięła od świata 60 polskich dzieci przebywających w Polonijnym Ośrodku Wakacyjnym "Millenium" na wschodzie Belgii.

60 polskich dzieci wciąż czeka na pomoc w Polonijnym Ośrodku Wakacyjnym "Millennium" w Comblain-la-Tour na wschodzie Belgii, informuje Polonijna Agencja Informacyjna. Ośrodek został odcięty od świata przez powódź.

"Spodziewana pomoc w ewakuacji nie nadeszła, a w nocy spodziewane są kolejne silne opady deszczu. Obecnie woda otacza cały obszar ośrodka uniemożliwiając wydostanie się na zewnątrz. Dotrzeć tam można jedynie łodzią. Na szczęście polonijny ośrodek to solidne zabudowania i możliwe było schronienie się na wyższych kondygnacjach. Jest dostęp do świeżej wody i jedzenia oraz w części do energii elektrycznej. Pozostaje tylko czekać" - pisze Agencja w mediach społecznościowych.

Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii Barbara Wojda poinformowała, że woda na szczęście się nie podnosi. Wszyscy przebywają zaś na pierwszym i drugim piętrze budynku, czekając na ewakuację.

W sprawie interweniował już konsul RP w Belgii Jacek Grabowski, który jest w stałym kontakcie z władzami belgijskimi.

- Problem polega na tym, że władze belgijskie nie mają odpowiedniego w takiej sytuacji sprzętu, czyli pontonów do ewakuacji. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez burmistrza Comblain-la-Tour czekają na pomoc z Francji. Władze zalecają, żeby dzieci pozostały w budynku. Informują, że jest to obecnie najbezpieczniejsze - powiedział konsul.

W sprawie interweniowało także Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE. We współpracy w konsulatem przedstawicielstwo zorganizowało ewakuację dzieci.

- Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE we współpracy z polskim konsulatem zorganizuje w piątek rano ewakuację ponad 60 dzieci oraz ich opiekunów uwięzionych w ośrodku wczasowym w Belgii w wyniku powodzi – przekazał PAP Stały Przedstawiciel RP przy UE Andrzej Sadoś.

Ewakuacja zostanie przeprowadzona przez wojsko belgijskie.

- Interweniowaliśmy w tej sprawie i dzieci zostaną ewakuowane w piątek rano z zalanych budynków przez belgijskie wojsko. Następnie zostaną przewiezione naszymi autokarami do Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli, skąd rodzice będą mogli je odebrać - powiedział Sadoś.

- Belgijska armia podjęła decyzje o ewakuacji o świcie. Dzieciom i opiekunom będzie zapewniona opieka medyczna oraz wszelkie dodatkowe wsparcie - dodał.

jkg/rmf fm