25 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Już 150 zakażeń

JS 16.3.20 9:54

Dlaczego nadal prawie nikt nie mówi o podnoszeniu odporności ?????????? Myślicie, że jeżeli jesteście młodzi to was ten wirus nie tknie ? Jak rozprzestrzeni się po Polsce, w świecie, będzie podstępnie czyhał na moment gdy osłabnie wasza odporność i wtedy zaatakuje ! Jak nie teraz to za rok za 5 lat. I nie myślcie, że znajdą lek na to, bo jeżeli mają nas zdepopulować to będą następne wirusy i to zapowiedziała Matka Boża w objawieniu z Trevignano. Teraz najbardziej dotknie osoby starsze, chore. Potem przyjdzie kolej na inne grupy.

Jezus Królem Polski - tu i jedynie tu jest RATUNEK dla Polski - tak powiedział Anioł Pański do Rozalii Celakówny

Pozdrawiam i życzę WIARY, NADZIEI i MIŁOŚCI a z nich największa jest MIŁOŚĆ