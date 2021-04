1 mln zł łapówki za sfałszowanie dowodów? Jest akt oskarżenia przeciwko prokuratorowi

Jak podaje dział prasowy Prokuratury Krajowej, Wydział Spraw Wewnętrznych skierował właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko prokuratorowi Andrzejowi Z., który miał „przyjąć 1 mln zł łapówki od Joanny P., znanej z programu >>Królowe życia<< w zamian za tworzenie nieprawdziwych dowodów”, w wyniku czego jej męża zwolniono z aresztu.

Jak dalej informuje PK,akt oskarżenia w sumie dotyczy trzech osób: prokuratora Andrzeja Z., który miał przyjmować korzyści majątkowe, Joanny P.-J. oraz Adama J., którzy składali korupcyjne propozycje prokuratorowi. W stan oskarżenia postawiony został także kierowca Michał T., który miał pośredniczyć w przekazywaniu łapówek.

- "Andrzej Z. został oskarżony o przekroczenie uprawnień i niedopełnianie obowiązków służbowych, przyjęcia korzyści majątkowych oraz osobistych, a także utrudniania prowadzonego przez niego postępowania karnego. Prokurator w zamian za uzyskiwane korzyści miał ukierunkowywać postępowanie na wytworzenie nieprawdziwych dowodów, mających świadczyć o niewinności jednego z głównych podejrzanych w sprawie o zabójstwo" – podała prokuratura.

Jak informuje portal niezależa.pl, Centralne Biuro Antykorupcyjne ujęło "Królową Życia" i Adama J. w czerwcu 2020 r., O tego czasu przebywają oni w aresztach. Z kolei prokuratora Z. zatrzymano „w październiku ub.r. przed budyniem Sądu Najwyższego w Warszawie, tuż po ogłoszeniu przez Izbę Dyscyplinarną SN decyzji o wyrażeniu zgody na uchylenie mu immunitetu i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej”. Przebywa on obecnie w areszcie, podobnie jak pozostali oskarżeni.

