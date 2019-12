Żyjemy w czasach ostatecznych? Bp Romuald Kamiński: Trudne czasy są tam, gdzie nie ma wierności Ewangelii

- A przy zachowaniu wierności Ewangelii, dla chrześcijanina nie ma czasów trudnych. Ten, kto posiada wiarę i ma świadomość bliskości Boga, wszystkim wszem i wobec będzie mówił, że jest szczęśliwy, i pragnie się tym szczęściem dzielić z innymi. Nazywamy to ewangelizacją. A jeśli czasy są trudne, to trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zło nie

królowało w naszych sercach. - mówił bp Kamiński