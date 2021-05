,,Żydzi są jak Hitler’’. Starsza Palestynka opowiada o izraelskich wysiedleniach

„To nie jest tylko niesprawiedliwość, to jest tyrania. Oni są tacy sami jak Hitler. Nie widzę żadnej różnicy między nimi” – mówi o działaniach Izraela wobec Palestyńczyków starsza kobieta, z którą wywiad opublikował profil Middle East Eye.

Rośnie napięcie na linii Izrael – Palestyna. Po zamieszkach pod meczetem Al-Aksa trwają regularne ataki rakietowe z obu stron. Wczoraj izraelskie lotnictwo zbombardowało kolejny wieżowiec w Strefie Gazy, niszcząc między innymi siedzibę palestyńskiej telewizji. Do eskalacji konfliktu doprowadził m.in. plan wysiedlenia kolejnych palestyńskich rodzin z jednej ze wschodnich dzielnic Jerozolimy. Izraelski sąd stwierdził, że Żydzi mają prawo do ziemi, na której od lat mieszkają Palestyńczycy. Po proteście Palestyńczyków sprawą miał zająć się Sąd Najwyższy, jednak ze względu na eskalację napięcia rozprawę odroczono.

Na profilu Middle East Eye opublikowano wywiad ze starszą kobietą, która przedstawia sprawę z punktu widzenia Palestyńczyków. Kobieta ma zostać wysiedlona z domu, który jej rodzina zbudowała własnymi rękami i w którym mieszka od 70 lat. Kobieta opowiada o przeprowadzanych przez izraelskie służby eksmisjach. Przekonuje też, że Żydzi „nie mają żadnego prawa do tych domów”.

- „To jest Palestyna, historycznie arabska ziemia”

- przekonuje kobieta.

- „Wyobraźcie sobie jak budowałam swój dom, cegła po cegle, kamień po kamieniu, wychowałam swoje dzieci, spójrzcie za mną na mojego męża i całą moją rodzinę. Żyliśmy w tym domu przez 70 lat, a teraz oni twierdzą, że dom należy do nich i chcą nas zmusić do opuszczenia go”

- mówi o swoim dramacie staruszka.

Opowiada o eksmisjach, w czasie których izraelskie służby wypędzają nad ranem z domów bosych i nieubranych ludzi.

- „To są ciemiężyciele atakujący naszych nieuzbrojonych młodych mężczyzn i kobiety”

- mówi.

- „To nie jest tylko niesprawiedliwość, to jest tyrania. Oni są tacy sami jak Hitler. Nie widzę żadnej różnicy między nimi”

- podkreśla.

- „Masz dom, który zbudowałeś własnymi rękami i oni przychodzą i go zabierają? Co z całym tym wysiłkiem, który w niego włożyłam? Co z całym życiem pracy wokół mojego domu?”

- dodaje.

#WATCH: "We will be free."

Um Sameer, an elderly Palestinian woman confronts settlers in #SheikhJarrah and refuses to evacuate her home in #Jerusalem pic.twitter.com/zlV1TKb6Wp