Żydowski historyk: Dlaczego prezydent Francji miałby zabrać głos, a Polski nie?

Andrzej 9.1.20 15:06

Dziękuję kolejnej osobie, że rozumie ta przykrą, dla naszego Prezydenta i Polski, sytuację. Przemowa Francji to groteska, nie walczyli Francuzi, ale za to kolaborowali z Niemcami. A Rosjanie to wyzwolili obóz, ale najpierw rozpętali II wojnę. To groteska, a nie uroczystości.