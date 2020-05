Zwrot akcji w Senacie. Nie będzie obstrukcji

gen. Franco 15.5.20 12:42

Uuuu... uuuu... ha, ha, ha... to czecia osoba nie będzie straszyła "zabójczymi kopertami"? No, to widać znakomicie, że chodziło tylko o zmianę kandydata a przykryto to patriotycznymi i prozdrowotnymi wytrychami. Najśmieszniejsze będzie to jak nowe rozdanie skończy się dla PeŁowiaków polityczną szamborurą, której zawartość spłynie w siną dal... Nie to, że PeŁo nie prezentowało zawartości szamba, ale teraz to już będzie pójście na całość. W końcu elyty totalniaków wykuwają się w akademii soku z buraka...