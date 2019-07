Zwolennik antykoncepcji ks. Chiodi w Instytucie Jana Pawła II

Do Instytutu Jana Pawła II w Rzymie powołany zostanie prawdopodobny włoski teolog moralny, który zabiega o uznanie stosowania sztucznej antykoncepcji za moralne. To ceniony przez progresywne kręgi ks. Maurizio Chiodi.

W ubiegłym roku o ks. Chiodim zrobiło się głośno na skutek jego wykładu wygłoszonego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Powołując się na adhortację apostolską Amoris laetitia, ks. Chiodi uznał stosowanie sztucznej antykoncepcji za w pewnych przypadkach uzasadnione a nawet "konieczne". Jak przekonywał wówczas Chiodi, naturalne metody antykoncepcyjne są niekiedy niemożliwe lub niewystarczające, stąd trzeba sięgnąć po inne środki. "Sztuczna metoda regulacji poczęć może zostać uznana za przejaw odpowiedzialności, nie po to, by radykalnie odrzucić dar, jakim jest dziecko, ale dlatego, że w niektórych sytuacjach odpowiedzialność wzywa parę i rodzinę do innych form przyjmowania i gościnności".

Jeżeli ks. Chiodi trafiłby zatem do Instytu Jana Pawła II, byłoby to dowodembardzo głębokich zmian, jakie w katolickiej moralności seksualnej chce się zaprowadzić za pontyfikatu Franciszka. Wobec samego św. Jana Pawła II to wręcz szyderstwo. Tajemnicą poliszynela jest, że to Wojtyła wpłynął w przemożnej mierze na stanowisko Pawła VI; papież Polak często zajmował się zresztą tematyką antykoncepcji, zawsze podkreślając jej niemoralność.