Zwolennicy aborcji zdewastowali biuro wicepremiera Sasina!

Agresja lewaków nie zna granic. Dziś doszło nie tylko do profanacji kościołów oraz licznych przypadków zakłócania Mszy świętej. Zdewastowano też biura poselskie parlamentarzystów.

Wszystko to ma związek z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł że aborcja eugeniczna jest sprzeczna z ustawą zasadniczą. Portal podlaski.info informuje, że lewacy zdewastowali biuro poselskie wicepremiera Jacka Sasina i Dariusza Stefaniuka, a także biuro senatora Grzegorza Biereckiego w Białej Podlaskiej. Wszystko to miało mieć miejsce około godziny 23, kiedy to zakończyły się „oficjalne” protesty.

Na elewacji oraz szybach biura pojawiły się wulgarne napisy, zaś teren zaśmiecono tabliczkami, również o wulgarnych treściach – czytamy na portalu wpolityce.pl.

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl