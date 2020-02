Związki partnerskie? Rzecznik rządu: Nie ma mowy o żadnej ustawie

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z tygodnikiem „Wprost” został zapytany o to, co by zrobił gdyby na jego biurko trafiła do podpisu ustawa o związkach partnerskich. Duda odparł, że zależałoby to od tego, jakie rozwiązanie zawierałaby ustawa. Rzecznik rządu Piotr Müller przekonuje jednak, że twierdzenie, że prezydent jest za związkami partnerskimi to „duża manipulacja”.