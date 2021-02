Żukowska ostro podsumowała konwencję PO: Marne, naprawdę marne

Goście programu „Woronicza17” komentowali wczorajszą konwencję Platformy Obywatelskiej. Borys Budka i Rafał Trzaskowski zapowiedzieli wczoraj powstanie wielkiej koalicji ugrupowań opozycyjnych, które zjednoczone mają zwyciężyć PiS. Problem w tym, że politycy PO zapomnieli poinformować wcześniej o koalicji… samych koalicjantów.

Na wczorajszej konwencji PO miał zostać zaprezentowany wyczekiwany program partii. Żadnego programu jednak nie było. Liderzy ograniczyli się jedynie do kilku haseł wyświetlanych na slajdach i znanego twierdzenia Pawła Kozioła: „Wiemy, jak to zrobić”. Oczywiście, nie brakowało również krytyki obozu władzy. Rafał Trzaskowski mówił m.in. o ekologii i krytykował działania rządu w walce z zanieczyszczeniami. Było też wiele oskarżeń związanych z sytuacją epidemiczną, ale żadnego pomysłu, jak tę sytuację poprawić.

- „Od polityków oczekuje się przecież rozwiązań. Co chcecie zrobić, żeby rozwiązać ten najważniejszy problem i dlaczego nie powiedzieliście tego na konferencji?” – pytał Michał Rachoń posła Jarosława Urbaniaka z PO.

- „My jesteśmy od przedstawiania swojego programu, swoich założeń - nie wiem, czy pan zauważył, ale jesteśmy opozycją. Od zwalczania pandemii… Decyzje podejmuje rząd PiS-owski, decyzje podejmuje Nowogrodzka i Jarosław Kaczyński. Te decyzje się sypią. Efekt tego jest taki, że jesteśmy liderem Europy pod względem zgonów. Umiera najwięcej Polaków od II wojny światowej” – odpowiadał polityk, ponownie ograniczając się wyłącznie do krytyki.

Konwencję krytykowała Anna Maria Żukowska, która nie kryła oburzenia związanego z faktem, że PO ogłosiło koalicję z Lewicą, choć Lewica nic o niej nie wiedziała. Partia nie została też poinformowana, że w czasie konwencji PO zostanie wykorzystany jej logotyp.

- „Dlaczego na takiej konferencji, konwencji jest moja partia i o tym nie wie? To jest jednak trochę dziwne postawienie sprawy i trudno traktować to jako zaproszenie. To jest takie zaproszenie, które jest bardziej stawianiem pod ścianą metodą faktów dokonanych. (…) Marne, naprawdę marne. I to nie jest dobry początek współpracy, jeżeli miałaby ta współpraca być” – podsumowała parlamentarzystka Lewicy.

kak/TVP Info, wPolityce.pl