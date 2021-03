Żukowska odgraża się prezydentowi: I na Pana przyjdzie czas

W dniu wczorajszym media obiegła informacja na temat wyroku skazującego byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego na 3 lata więzienia, w tym dwa w zawieszeniu. Sąd we Francji uznał go winnym korupcji, w tym zaoferowania sędziemu intratnej posady w Monako w zamian za poufne informacje dotyczące śledztwa w sprawie finansów jego partii.

Do tej informacji nawiązała Anna Maria Żykowska z SLD.

"@AndrzejDuda, i na Pana przyjdzie czas. Przyjdzie" – napisała Żukowska na Twitterze podając dalej informację Polsatu o skazaniu Sarkozy'ego.

Do jej wpisu odniósł się szef portalu TVP.Info.pl Samuel Pereira, który zapytał czy oskarża ona prezydenta własnego kraju o korupcję.

"Oskarży go min. 140 członków Zgromadzenia Narodowego przyszłej kadencji i skieruje ten wniosek do Trybunału Stanu" - odpisała na to Żukowska.

Polityk powinien wyrażać się precyzyjnie. Oskarża Pani prezydenta swojego kraju o korupcję, czy konkretnie o przestępstwo z którego paragrafu? — Samuel Pereira (@SamPereira_) March 2, 2021

Czyli na podstawie blogowego wpisu "Clary Veritas" obraża Pani prezydenta swojego kraju, sugerując że złamał prawo, mimo że nie ma Pani kompetencji do oceny zgodności jego działań z Konstytucją RP? Wy chyba naprawdę pokochaliście bycie w wiecznej opozycji. — Samuel Pereira (@SamPereira_) March 2, 2021

mp/twitter