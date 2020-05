Żona Hołowni mówi TVNem: aborcja, antykoncepcja, edukacja seksualna

Można śmiało już powiedzieć, że „katolik z TVNu” to jeden z mocniejszych obecnie oksymoronów. Zdecydowanie dotyczy to sformułowanie Szymona Hołowni.

- Jeśli miałabym być głosem kobiet, to po pierwsze zwróciłabym uwagę, że temat aborcji przykrywa inne obszary walki o ich prawa. Uważam, że mamy sporo do odrobienia w Polsce, zanim wypracujemy nowy kompromis dotyczący aborcji

- To temat edukacji seksualnej, dostępu do antykoncepcji, równego podziału obowiązków domowych, wyrównania płac. Zaczynamy od końca, a powinniśmy dziś rozmawiać o podstawach równości

Wychowują nawet wspólnie dwuletnią córkę Marię. Może to dobrze, że pani Urszula Brzezińska-Hołownia i jej mąż wypowiadają się w tym tonie, kiedy ich dziecko nie jest w stanie zapytać, jak to jest być prawdziwym chrześcijaninem i katolikiem. Ale kiedyś przyjdzie ten czas, że pewnie zapyta. I co wtedy „katolicy z TVN”?