Znowu zmiana planów. Cimanouska jednak przyleci do Polski

Cytowany przez agencję Reutera białoruski opozycjonista Pawieł Łatuszka przekazał, że sprinterka Kryscina Cimanouska przyleci dziś do Warszawy. Wcześniej media informowały, że lekkoatletka, którą reżim Łukaszenki chciał zmusić do powrotu na Białoruś, zmieniła plany i chce lecieć do Wiednia.

- „Kryscina Cimanouska musiała zmienić rejs. Przyleci do Warszawy w środę, w godzinach późniejszych. Będziemy o tym informować”

- przekazał Paweł Łatuszka.

Łatuszka obecnie również przebywa w Warszawie, skąd kieruje Narodowym Zarządem Antykryzysowym, będącym jedną ze struktur białoruskiej opozycji.

Wcześniej austriackie MSZ potwierdziło, że Cimanouska, która pierwotnie miała lecieć rejsem LOT do Warszawy, znajduje się na pokładzie samolotu linii Austrian Airlines lecącego do Wiednia. Na lotnisku Schwechat samolot ma wylądować około 15. Austriacka agencja APA podała, że trasa lotu została zmieniona ze względów bezpieczeństwa.

