Znów grillowanie! Komisja Europejska pozwała Polskę do TSUE!

JONASIK 29.10.19 17:53

Mój audyt dla Donalda Tuska i jego rządu:

To było siedem lat złych i paskudnych rządów. To także okres zmarnowanych szans dla Polski. Zdecydowanie ostrzejszy w osądach jest Janusz Szewczak – główny ekonomista SKOK. Podkreśla on, że Tusk to najbardziej szkodliwy premier od 25 lat, który powinien odpowiadać za zniszczenia jakich dokonał w naszym życiu publicznym we wszystkich jego wymiarach. Człowiek, który został ewakuowany z kraju, w którym padają pod jego adresem coraz poważniejsze zarzuty, od finansów i gospodarki począwszy, na Smoleńsku skończywszy !!! Zbrodnia smoleńska oraz zacieranie jej śladów, wybranie podstawy prawnej korzystnej dla Rosji, która jest dysponentem śledztwa w sprawie śmierci dwóch polskich prezydentów, podlega pod paragraf zdrady narodowej, tzw. małej zdrady dyplomatycznej. Grozi za to do 10 lat więzienia. Ewa Kopacz awansowana za swe smoleńskie kłamstwa na urząd marszałka Sejmu RP, znów dostąpiła awansu i zajmie miejsce nie mniejszego kłamcy i sprzedawczyka polskiej racji stanu. Dodatkowo arogancja, nepotyzm, chamstwo i buta, knajacki język tych tzw. Elit, małostkowość i wiodąca rola w przemyśle pogardy do wszystkiego co polskie. Lista złych decyzji i niedotrzymanych obietnic jest długa.



Prawie 100% prasy regionalnej bez pięciu tytułów jest w rękach niemieckich Verlagsgruppe Passau, wszystko za zgodą Tuska. Jest to ewenement w skali Europy, żeby niemal cała prasa lokalna znajdowała się w obcych rękach.

Media reżymowe pisały, jak to Tusk ratował Polskę przed kryzysem finansowym. Oczywiście, jest to najczystsze łgarstwo. On wspomagał spekulantów mocnej złotówki co spowodowało, że koszty pracy (na jednostkę produktu) w Polsce szybko doganiały koszty w Niemczech. To z kolei sprawiło, że firmy zaczęły przygotowywać plany drakońskiej redukcji zatrudnienia i to na poziomie 20-30%. Podczas jego rządów dług publiczny osiągnął astronomiczną wysokość ok. biliona złotych, i równie mocno wzrósł dług zagraniczny, który wynosi ok. 370 mld USD. Dla porównania, Edward Gierek podczas dziesięcioletnich rządów zadłużył kraj na 30 mld dol. i spłacaliśmy to przez ponad 30 lat. Następuje załamanie finansów państwowych i kłopoty z wypłatą odsetek od długu zagranicznego, który od 370 mld USD, wynosi około 8% czyli około 100 mld PLN w stosunku rocznym. Ktoś powie, ale PKB jest na plusie. Tak, ten rachityczny wzrost gospodarczy, osiągany w ostatnich latach, był realizowany tylko dzięki gigantycznemu zadłużaniu kraju. Polska jest zadłużona na pokolenia, ludność tubylcza wywłaszczona ze wszystkiego, z czego można ją było wywłaszczyć. W wielu raportach czytamy: Polacy są jednym z najbiedniejszych narodów Europy.