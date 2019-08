Znów fake afera? Mąż Emilii pisze do Onetu: Jest osobą chorą, wykorzystujecie ją!

Wiesław Kaloryfer 20.8.19 21:58

Srata tata. Pani Emilia działała żwawo na TT w zakresie opisanym jak w Onecie, jak była małżonką sędziego zatrudnionego w nowej KRS (co wskazuje, że nie samego członka KRS). Jak doszło do rozwodu z sędzią, utraciła rolę wiodącą w "nawalaniu" na sędziów, bo informatorzy znaleźli sobie nowe, aktywniejsze źrodło rozpowszechniania fejków, a do niej dobrały się na wniosek szkalowanych sędziów prokuratorzy, a dodatkowo sprawa wylądowała w sądzie cywilnym, to pani "wymiekła". Są skany korespondencji, są akta sądowe, jest fachowy pełnomocnik kobiety, który potwierdza fakt "współpracy", a nagle pan ex-małżonek (ciekawe czy nadal blisko MS) pisze list, że jego ex ma nie pokolei w głowie i kłamie. No i kto w to uwierzy?