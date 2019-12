Znów chcą szkalować polski rząd w PE! Jest oświadczenie europosłów PiS

realista 12.12.19 16:48

PE czy Komisja Europejska to organy do walki z państwami europy, tak właśnie oni zajmują się rozwojem Europy, postępują jak brygady terrorystyczne wymyślając jakie państwa należące do wspólnoty, ale nie tylko, karać, przez ich subiektywne widzimisię, całkowicie nie przestrzegając traktatów które UE ustanowiła, znaczna część ich, mająca większość, to hołota, lewactwo, zboczeńcy LGBTQ, gender-owcy i przestępcy polityczni, choć również nie tylko, czym szybciej ten komunistyczny twór się rozleci tym lepiej, brawo dla W. Brytanii za Brexit, jedyni mądrzejsi w szambie.