Zniszczona wystawa powraca do Rejowca

Wystawa pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” powróciła do Rejowca

Dzięki szybkiej reakcji i zdecydowanym Oddziału IPN w Lublinie, a także Biura Edukacji Narodowej IPN, zniszczona w nocy z 21 na 22 listopada br., wystawa pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”, została na nowo przygotowana oraz przekazana do Rejowca. Od 28 listopada br., jest ona powtórnie prezentowana przy kościele pw. św. Jozafata Kuncewicza w Rejowcu.

Jak zaznaczył proboszcz parafii św. Jozafata Kuncewicza w Rejowcu ks. Jacek Jakubiec, wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem wiernych. W jej ponowny montaż zaangażowane były głównie osoby młode, co jest budującym świadectwem. Piotr Majewski z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, które jest inicjatorem wystawy w Rejowcu przyznał, iż wśród chętnych do pomocy przy ponownej ekspozycji było m.in. małżeństwo z dziećmi. Natomiast ks. Jacek Jakubiec zwrócił uwagę, że choć zniszczenie wystawy było przykrym wydarzeniem, to jednak aktualnie ma ona jeszcze większe oddziaływanie społeczne, wiele osób może podjąć refleksję nad prezentowaną na wystawie treścią wskazującą na uniwersalny wymiar nauczania społecznego Kościoła.

Akt wandalizmu z Rejowca był wielokrotnie przywoływany w środkach masowego przekazu. Nie brakowało również odniesień i komentarzy znanych osób w tej sprawie, która wzbudziła społeczne poruszenie, zwłaszcza tych, dla których ataki na miejsca kultu nie są obojętne. Warto przypomnieć, iż odpowiednie służby prowadzą czynności w kierunku ustalenia sprawców dewastacji poprzedniej wystawy.

Parafia w Rejowcu to już kolejne miejsce gdzie dzięki Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” prezentowana jest wspomniana ekspozycja. Wcześniej gościła ona m.in. w ramach organizowanych przez wspomniane stowarzyszenie Dni Kultury Chrześcijańskiej w Chełmie, natomiast w tym roku będzie jeszcze prezentowana m.in. w Dęblinie.***

Wystawa pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN wraz z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Powstała ona z okazji przypadającego w październiku 2018 r., 70-lecia prymasowskiej nominacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, a także 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Prezentuje ona archiwalne zdjęcia oraz cytaty wspomnianych rodaków, które dotyczą konkretnych wartości, a także pojęć będących filarami – jak nazwał to św. Jan Paweł II – „gramatyki życia” jednostek i całych społeczności.

Grzegorz Szczecina