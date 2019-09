Znasz go? To on mógł dewastować kapliczki we Włocławku!

Włocławscy policjanci zwracają się o pomoc w identyfikacji mężczyzny, którego wizerunek publikujemy. Każdy kto go rozpoznaje lub może mieć wiedzę co do okoliczności zniszczenia kapliczek na terenie osiedla Południe we Włocławku proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami z komendy miejskiej.