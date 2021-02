Znany wirusolog: Zwiększona liczba zakażeń wśród młodych to pierwszy efekt szczepień

Prof. Włodzimierz Gut w wypowiedzi udzielonej PAP przyznał, że w skutek szczepień coraz częściej zakażają się koronawirusem ludzie młodzi. Dodał także, że jeśli uda się zaszczepić wszystkich chętnych w wieku 60 plus, „to w zasadzie mamy koniec epidemii”.

Prof. Gut przyznał, że obecnie to właśnie ludzi młodych w największym stopniu dotyczą zakażenia. Spowodowane jest to coraz większą skalą szczepień tej właśnie grupy osób.

Fatalną sytuację w woj., warmińsko-mazurskim prof. Gut wiąże z przyjazdami do kraju w okresie świątecznym, Polaków mieszkających na co dzień na Wyspach Brytyjskich. To oni mieli przywieźć do Polski brytyjską mutację SARS-CoV-2.

Ekspert zwraca uwagę, że to nasze odpowiedzialne zachowania mają decydujące znaczenie dla naszego zdrowia oraz wyhamowania dynamiki wzrostu zakażeń. Ubolewa również nad zbyt małą dostępnością szczepionki oraz konstatuje, że zaszczepienie wszystkich chętnych z grupy wiekowej 60 plus, zakończy epidemię, gdyż nie będzie już wielkiej liczby zgonów oraz nadmiernego obłożenia szpitali.

ren/PAP