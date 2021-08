Znany muzyk do Kukiza: „Ty gnoju”

W związku z głosowaniami nad tzw. ustawę „lex TVN” nasiliły się ataki medialne na parlamentarzystów spoza obozu Zjednoczonej Prawicy, którzy tę ustawę poparli. Bardzo mocno zaatakowano m.in. Pawła Kukiza oraz Dobromira Sośnierza.

Do atakujących posła Kukiza dołączył także wokalista zespołu Lady Pank Janusz Panasewicz.

- „Zawsze byłem wstrzemięźliwy co do tego osobnika (wiadomo; muzyk, fajny kolega etc), ale to co stało się dziś, na oczach ludzi jest jednoznaczne. Wstydzę się każdego dnia kiedy przyszło mi podać ci rękę, ty gnoju”– napisał na Facebooku Panasewicz.

Wulgarnie o Kukizie wypowiedział się także Radosław Sikorski, który na antenie TVN24 w programie Moniki Olejnik powiedział, że „Paweł Kukiz jest albo kompletnym durniem, który nie rozumie, co się dzieje, albo sprzedajną szmatą”. Kuba Wojewódzki natomiast w mediach społecznościowych napisa, że wstydzi się za znajomość z Pawłem Kukizem.





mp/facebook/wpolityce.pl/media