Znamy pierwsze ustalenia ws. pogrzebu Kornela Morawieckiego

hm 1.10.19 11:47

Będzie go żegnać państwo polskie i własny syn jako przedstawiciel tego państwa - premier RP. Zasłużył na to jak mało kto, przyznają to nawet przeciwnicy polityczni. Może chociaż jedno wydarzenie w tym kraju będzie przebiegać w zgodzie, czyli tak jak by sobie zmarły życzył.