Znamy listę kandydatów na I Prezesa Sądu Najwyższego

ktoś tam 12.5.20 18:53

He, he, he... trochę czego innego. Przed chwilą w TVP Info w programie "Pakiet wyborczy" p. senator Libicki PSL stwierdził, że Senat uratował Polskę przed chaosem jaki zafundowała mu partia rządząca. Czyli tak... najpierw było, że PiS chce zabić Polaków kopertami. Potem, że PiS złamał demokrację, bo p. Sasin za wolno drukował koperty (tak mniej więcej) a teraz zgodnie z zasadą, że wszelkie osiągnięcia aktualnie rządzących to zasługa wcześniejszych rządów PO/PSL, obowiązuje narracja, że Grodzki ustrzegł "ordnung muss sein" i kaczyzm no pasaran. No to jak marszałkissimus jest democratiae defensorem to może go na prezydenta... Na kopertach w końcu się zna.