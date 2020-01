Znamy ,,drużynę Budki''! Dokąd POwiodą Plaformę?

vivi 26.1.20 19:13

Tam, w tej PO-sr-an-ej partii politycznej nie ma już mormalnych ludzi. To same PO-je-by. Oto przykłady :

1. Były marszałek senatu Borusewicz, przydomek „samolocik”, latał samolotem rządowym z W-wy do Gdańska, żeby wypuszczać psa,

2. Obecny marszałek senatu Grodzki, od samego początku kadencji posiada przydomek „seryjny łapówkarz”. Pierwsza osoba od której zarządał łapówki w wys. 500 USD już się zgłosiła, następne się zgłaszają, a ostatnio facet wręczył 3000 zł za nieudaną operację.

3. Burmistrz dzielnicy Praga, przydomek „jeździec z otwartym oknem”, niestety siedzi, ale swoi sędziowie nie pozwolą mu długo siedzieć. Neumann mówi, że będą o niego walczyć jak o niepodległość,

4. Senatorów Gawłowskiego i Kwiatkowskiego czekają procesy, ale Neumann pracuje nad tym, aby przygotowania trwały jak najdłużej,

5. Tusk spietrał i ogłosił, że nie będzie kandydował na prezydenta. Tchórz i zdrajca PO. Tam już nie ma komu kandydować. Same debile ! Co za patologia ?!

6. Jest 6 kandydatów na nowego przewodniczącego PO. Faworytem jest PO-Budka. Dlaczego ?! Uważam, że nikt inny nie rozwali tej mafii do końca tak szybko i tak sprawnie jak właśnie Pobudka !

7. Sketyna nie utrzymał się na zdrowym drzewie, i jako pierwszy szarańcz runął na glebŁ łamiaC gnaty. Po drodze jeszcze namaścił Siemonaka.

8. Kadawa na prezydenta – jawne kpiny z Polaków.