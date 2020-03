,,Zmienił'' płeć, wpadł w rozpacz. Uratował go Bóg

ZERR0 27.3.20 11:48

Sprawa z 'transpłciowością" jest dosyć jasna i oczywista:

Wg oficjalnych danych kliniki Tavistock w UK jeszcze w 2018 było mniej niż 100 przypadków.

Dzisiaj, gdy dzieciarnia jest ostro indoktrynowana w szkole, przez media, a zywność jest w jeszcze większym stopniu skażona (kseno)hormonami (fitohormony sojowe, środki ochrony roślin, hormony stosowana w hodowli bydła oraz hormony antykoncepcyjne wysikiwane przez kobiety) liczba wzrosła do 2500.

Czyli wpływ kulturowy i cywilizacyjny to minimum 96%.

Przy czym stanowi to dowód, że istnieje silny wpływ kulturowy, a to oznacza, że i wśród pierwotnej setki wiele przypadków wynika z wpływu przemocowej, lewackiej kultury.