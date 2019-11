,,Zmienić Kościół'' R. Douthata. Naprawdę ważna lektura!

„Zmienić Kościół. Papież Franciszek i przyszłość katolicyzmu” to książka amerykańskiego dziennikarza, publicysty między innymi „New York Timesa”, Rossa Douthata. Książka ciekawa i często autentycznie przejmująca. Autor analizuje pontyfikat obecnego następcy Piotra zaglądając za propagandowy sztafaż stworzony przez liberalnych laudatorów Franciszka. Obraz, jaki kreśli przed czytelnikiem, jest nam w gruncie rzeczy znany: tyleż radykalne co niejasne zmiany doktrynalne, wielki i świadomy chaos komunikacyjny, dyktatorskie sekowanie krytyków, skrajnie stronnicze wzmacnianie „lewej” flanki. Dzięki śmiałości sądu i odważnej próbie ukazania możliwej przyszłości katolicyzmu praca Douthata rzuca jednak także nieco nowego światła na rządy Jorge Bergoglio. Bez cienia przesady: po lekturze „Zmienić Kościół” żaden katolik nie będzie mógł spokojnie zasnąć.

Czego od Kościoła chce dziś Bóg? Czy rewolucja Franciszka jest inspirowania przez Ducha Świętego, czy stanowi raczej kolejny - bolesny - przykład wdarcia się herezji na szczyty Kościoła? Czy Kościół jaki znamy może w ogóle przetrwać – a może raczej mamy szykować się do życia w zupełnie nowej rzeczywistości eklezjalnej? Te pytania, nurtujące wiernych od 13 marca 2013 roku, Douthat stawia z bezprzykładną jasnością i ostrością. Jego książka nie jest wyrokiem wydanym przez świeckiego dziennikarza na Franciszka; jest raczej skargą miłującego Kościół syna, któremu zdaje się, że ojciec, podważając swoje wcześniejsze nauki, prowadzi go na manowce. To naprawdę mocna i dająca do myślenia lektura. Douthat rysuje franciszkową rewolucję na gruncie Soboru Watykańskiego II i wcześniejszych jeszcze idei modernistycznych; omawia szeroko liczne kryzysy doktrynalne w historii Kościoła, pokazując na przykładzie sporu atanazjan z arianami i jezuitów z jansenistami jak powtarzają się cały czas pewne wzorce batalii o prawdę Chrystusa.