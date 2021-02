Zła wiadomość dla Rosji: USA nie wycofa wojsk z Europy

- Wstrzymanie redukcji żołnierzy USA z Niemiec to dobra wiadomość dla bezpieczeństwa całej Europy. Nie łączyliśmy tej kwestii ze zwiększaniem obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju – napisał na Twitterze szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

W dniu wczorajszym prezydent USA Joe Biden w swoim pierwszym przemówieniu na temat polityki zagranicznej zapowiedział wstrzymanie wycofywania części amerykańskich żołnierzy z Niemiec.

Jest to już kolejne posunięcie nowego prezydenta USA, w którym rewiduje on decyzję swojego poprzednika. Donald Trump w czerwcu 2020 zadeklarował zmniejszenie kontyngentu wojsk amerykańskich w RFN z 36 tys. do 25 tys. żołnierzy. Takie posunięcie ówczesnego prezydenta USA miało wynikać z faktu, że Niemcy przeznaczały za mało środków na obronność.

Wstrzymanie redukcji żołnierzy USA z Niemiec to dobra wiadomość dla bezpieczeństwa całej Europy. Nie łączyliśmy tej kwestii ze zwiększaniem obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Ustalenia 🇵🇱🇺🇸 w kwestii wzmacniania wschodniej flanki NATO pozostają w mocy. pic.twitter.com/WvEthbJtgG — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 5, 2021

