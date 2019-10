Ziobro wicepremierem? Rzecznik rządu wyjaśnia

Bizon 29.10.19 19:02

Tak, Ziobro powinien zostać w-ce premierem, bo ma niesamowicie trudne i ważne zadanie doprowadzić do końca reformę sądownictwa ! Do tego musi mieć silny mandat i silną pozycję . Jeszcze nie rozpoczęto reformy a Komisja z (jeszcze) Tuskiem na czele pozywają Polskę do TSUE - to niebywałe !

jednak jak powiedział Kaczyński, reformę przeprowadzimy bez względu na UE !!!