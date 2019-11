Ziobro: Sędzia ma uczciwie i sprawiedliwie sądzić, nie bawić się w politykę

- Rolą sądu jest sprawiedliwie i uczciwie sądzić, a nie bawić się w politykę i podważać status innych sędziów oraz fundamenty ustrojowe Rzeczpospolitej Polskiej, w tym uprawnień organów, takich jak Sejm, Krajowa Rada Sądownictwa czy Prezydent - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, odnosząc się do odwołania z delegacji sędziego Pawła Juszczyszyna.



Sędzia Paweł Juszczyszyn został odwołany z delegacji do Sądu Okręgowego po tym, jak zażądał z Kancelarii Sejmu list poparcia do nowej KRS. W wygłoszonym we wtorek oświadczeniu powiedział, że "sędzia nie może bać się polityków" i zaapelował do innych sędziów, by orzekali "niezawiśle i odważnie".