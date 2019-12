Ziobro o Juszczyszynie: Sędzia to nie nadobywatel

cenisz dobre dziennikarstwo? 23.12.19 18:04

Nadludźmi są za to pisowscy prokuratorzy:



Maciej M., prokurator ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej, usłyszał zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał 2 promile. Według źródeł "Gazety Wyborczej" prowadził samochód z rozerwana oponą. Jak podaje RMF FM, Maciej M. został zawieszony w obowiązkach służbowych. To prokurator delegowany z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach do Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Prokuraturze Krajowej w Katowicach. Zatrzymano go w weekend.