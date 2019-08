Ziobro: Kodeks etyczny dla sędziów w internecie

Według informatora portalu, minister Ziobro "ma już dość szaleństw sędziów w internecie". "Na wstępie warto rozważyć zalecenie, by unikać łamania zasady apartyjności i apolityczności, by nie angażować się w mediach społecznościowych anonimowo, by nie komentować wyroków, w tym własnych, by nie używać wulgarnych słów, by nie przekraczać granic dobrego smaku, nie publikować obscenicznych zdjęć" - powiedział rozmówca portalu.