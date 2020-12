Ziemkiewicz zadrwił ze Spurek: Jak pani śmie?

„A w @Radio_TOK_FM, moim pierwszym radiu informacyjnym w poranku niestety wynik 5:0. Pięciu panów plus prowadzący mężczyzna i zero kobiet” – utyskuje we wpisie na Twitterze Sylwia Spurek. Odpowiedział jej Rafał Ziemkiewicz.

Europoseł dodała dalej:

„Może w czasach, kiedy odbiera nam się prawa, powinno nas być w mediach więcej? Droga Redakcjo, zróbcie coś z tym”.

Ziemkiewicz zadrwił sobie z polityk pisząc:

„Jak Pani śmie misgenderyzacyjnie narzucać osobogościom radia role społeczne?”.

Dodał:

„To ze ktoś wyglada jak mężczyzna, ma papiery mężczyzny czy nawet jest mężczyzną nie daje Pani żadnego prawa nazywać go mężczyzną! (zwłaszcza gdy to „mężczyźni” z Agory)”.

dam/twitter,Fronda.pl