Ziemkiewicz ostro o dezinformacji TVN24 ws. stanu wyjątkowego: ,,Wyznawcy'' nie zostali poinformowani, że ...

Jak informował dzisiaj RMF FM, prezydent Andrzej Duda zdecydował, że w czwartek wieczorem podpisze rozporządzenie dotyczące wprowadzenia stanu wyjątkowego w miejscowościach na granicy z Białorusią. Stosowny dokument w tej sprawie złożył do prezydenta na wniosek szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego złożył premier Mateusz Morawiecki.

Co ciekawe stany wyjątkowe na granicach z Białorusią w porozumieniu z Komisją Europejską wprowadzają także Litwa i Łotwa.

Jak się okazuje, TVN24 bardzo mocno krytykuje polski rząd za tę decyzję nie wspominając słowem o Liwie i Łotwie, które także zmagają się z falą nielegalnych imigrantów przerzucanych na granicę przez reżim Łukaszenki.

Mocno całą sytuację skomentował publicysta „Do Rzeczy” Rafał Ziemkiewicz.

Nie oglądam @tvn24 aż tak uważnie, ale z moich obserwacji wynika, że do dziś nie poinformował on swych widzów/wyznawców, iż stan wyjątkowy w pasie przygranicznym - rzekoma propagandowa fanaberia PiS - zarządzono też na Łotwie i Litwie i to z błogosławieństwem Komisji Europejskiej – czytamy we wpisie Ziemkiewicza na Twitterze.

Minister @Kaminski_M_ w #GośćWiadomości: Wprowadzenie stanu wyjątkowego w miejscowościach nadgranicznych wiąże się z prowokacyjną polityką reżimu białoruskiego. Za kilka dni rozpoczną się także duże manewry armii rosyjskiej i białoruskiej wzdłuż granicy. Obawiamy się incydentów. — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) August 31, 2021

Na mój wniosek Rada Ministrów postanowiła wystąpić do prezydenta RP @AndrzejDuda o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie części woj. podlaskiego i woj. lubelskiego. Bezpieczeństwo państwa i jego obywateli jest dla nas najważniejsze. pic.twitter.com/DYV8lcJtnM — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) August 31, 2021

