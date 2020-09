Ziemkiewicz: Opozycja też popiera „gwałcenie kon-sty-tuc-ji'' przez PiS, bo …

Ostre komentarze i polityków i publicystów po przegłosowaniu ustawy o ochronie zwierząt nie mają końca. Rafał Ziemkiewicz odniósł się do „gwałcenia kon-sty-tuc-ji” przez PiS.

Na swoim profilu na Twittterze publicysta napisał:

- "Gwałcenie kon-sty-tuc-ji" przez PiS okazało się dla totalnej opozycji OK pod warunkiem, że PiS gwałci razem z nią i w imię programu Lewicy. Tyle wynika z wczorajszego przeprocedowania w żadnym trybie poronionej "piątki Kaczyńskiego".

W sieci pojawiło się też sporo innych komentrzy mówiących o rozpadzie koalicji rządzącej, odwracaniu się PiS od polskiego rolnictwa oraz redefinicji statusów koalicjantów Zjednoczonej prawicy.

Michał Karnowski o możliwym rozpadzie koalicji rządzącej na portalu wpolityce.pl pisze następująco:

- Odpowiedź musi być warunkowa: raczej nie, mamy do czynienia z pewnym siłowaniem związanym z układaniem się na trzy lata. Ale – i to jest właśnie to zastrzeżenie – dynamika procesu politycznego i ludzkie emocje powodują, że czasami to, co było zaplanowane jako polityczny spektakl, zamienia się w prawdziwą wojnę. W pewnym momencie, jeśli padnie zbyt wiele mocnych słów, do stołu negocjacji nie daje się wrócić, zaufanie jest zrujnowane. Wojny wewnętrznej nikt nie wygra.

mp/wpolityce.pl/twitter/fronda.pl