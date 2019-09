Ziemkiewicz: Od jutra trolli Konfederacji blokuję w czambuł

Pomagam ludziom 29.9.19 11:08

Czop pisu, a tak się nacjololo czepiały, jak mówiłem że ten ziemniak siedzi po uszy w odbycie świętego Jara, ale nieee, on taki niezależny.



Cała ta wasza konfidencjaracja składa się z takich czopów, pis zaproponuje im stanowisko, od razu przeskoczą do pis, tak jak ten od cyfryzacji co ledwo cyferki zna.