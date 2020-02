Ziemkiewicz o Polsce jako dojnej krowie UE - dojnej krowy się nie wyrzuca, ale czasem smaga ją batem!

Piotr Nowak 4.2.20 12:30

Trzeba opuścić Unię Europejską i uwolnić się od tej głupoty !

Polacy , jeśli się tylko zorientujemy, że większość narodu polskiego jest przeciwna naszemu członkostwu w UE, to robimy natychmiast referendum ! jeśli taka wola narodu okaże się prawdziwa to wysyłamy natychmiast dokumenty dla Polexitu i rozpoczniemy negocjacje opuszczenia UE ! UE nie daje Polsce nic, oprócz wtrącania się w nieswoje sprawy. Po drugie UE i PE jest miejscem ciągłego szczucia posłów targowiczan opozycji na Polskę i ich żądanie do karania swojej Ojczyzny ! Hańba !!!