,,Zielone ludziki'' i człowiek Putina już knują przeciw Łukaszence

Jak powiedział podczas konferencji prasowej 20 maja, on i jego zespół nie mają nic do ukrycia i będą pracować otwarcie.

Przyznał, że od 1993 roku ma w KGB swojego – jak to określił – kuratora, i wszystkie jego ruchy, cała działalność są ściśle monitorowane przez siły bezpieczeństwa. Babaryka jest przekonany, że gdyby KGB miało obciążające go dowody, zostałyby one już dawno użyte przeciwko niemu.