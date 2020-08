Zgroza! Katolicki ksiądz: pary homoseksualne wychowujące dzieci to ,,święte rodziny''

Amerykański ksiądz Bryan Massingale domaga się szacunku ze strony katolików dla „rodzin LGBTQ jako wspólnot miłości”. Jednocześnie duchowny chwali pary tej samej płci, które wychowują dzieci, nazywając je „świętymi rodzinami”. Swoje poglądy ks. Massingale, który otwarcie przyznaje, że jest homoseksualistą, wyłożył na łamach czasopisma „U.S. Catholic”.

„Szanujcie rodziny LGBTQ jako wspólnoty miłości, które usilnie starają się kochać tak, jak każda inna rodzina – pisze homoseksualny duchowny. – Wielu spośród nas wychowuje dzieci, które zarówno dają radość, jak i wyzwanie. Te rodziny są także świętymi rodzinami – w niedoskonały sposób, a jednak prawdziwie święty – tak jak każda inna rodzina w parafii. Nawet jeśli nie pochwalacie albo nie rozumiecie miłości, która wiąże parę razem, szanujcie ten kościół domowy jako inkubator wiary i miłości”.

Te skandaliczne słowa, w których ks. Massingale porównuje homoseksualne pary żyjące w grzechu ciężkim do Świętej Rodziny i kościoła domowego, spotkały się z pochwałą pro-homoseksualnego jezuity o. Jamesa Martina. Jezuita stwierdził na Twitterze: „Artykuł ten jest wspaniałą pomocą dla duszpasterzy i parafian, którzy mają nadzieję zrobić pierwszy krok, by wyciągnąć rękę do katolików #LGBTQ”.

Ksiądz Massingale jest profesorem Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku i autorem artykułów publikowanych w „U.S. Catholic” oraz w uważanym za dysydencki „National Catholic Reporter”. Posługę kapłańską sprawuje w archidiecezji Milwaukee, której arcybiskupem jest Jerome Listecki.

Choć poglądy ks. Massingale’a są sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego, jak zauważa Martin Bürger z „Life Site News”, duchowny „nie przejmuje się doktryną katolicką”. Dziennikarz przytoczył słowa ks. Massingale’a z roku 2019, kiedy powiedział m.in.: „Jestem kształtowany nie tylko przez moją seksualność, moją wiarę i moje studia nad etycznymi przekonaniami Kościoła, ale także przez tradycję walk czarnoskórych o wolność w USA, walk, które w swoim sednie są kwestią duszy i ducha”.

Chociaż ks. Massingale przywołuje pogląd, że „rozum i wiara nie są sprzeczne”, wygląda jednak na to, że powołanie się na „nowe odkrycia” w dziedzinie seksualności oznacza dla niego po prostu, iż „wiara musi dostosować się do najnowszych trendów seksualnych” – zauważa Bürger. Amerykański duchowny nie uwzględnia faktu, że „prawdy moralne wiary – na przykład odnoszące się do małżeństwa i seksualności – nie zmieniają się ani nie dostosowują do różnych czasów i miejsc”.

Znamienne, że oprócz słów nawiązujących do Fides et ratio Jana Pawła II, którymi manipuluje dla własnych celów, na samym początku swojego artykułu ks. Massingale przytacza słynne zdanie papieża Franciszka: „Jeśli ktoś jest gejem i szuka Pana i ma dobrą wolę, kim jestem, by osądzać?”.

jjf/LifeSiteNews.com, uscatholic.org