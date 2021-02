Zgorzelski o Hołowni: Człowiek o mentalności kreta

W ostrych słowach na antenie RMF FM wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) zaatakował Szymona Hołownię. Odnosząc się do transferów politycznych, jakie miały miejsce w ostatnim czasie, Zgorzelski stwierdził, że założyciel Polska 2050 charakteryzuje się „mentalnością kreta”. Równie ostro postanowił mu odpowiedzieć Hołownia.

Wicemarszałek Piotr Zgorzelski komentował na antenie RMF FM działania Szymona Hołowni, który przyjmuje w swoim nowych ruchu polityków partii opozycyjnych.

- „Nazywam to po prostu draństwo, nikczemność i podłość. Jeżeli ktoś podbiera posłów z innych ugrupowań opozycyjnych, to w istocie wyklucza się z grona opozycji. Jeżeli pan Szymon Hołownia chce być takim kozakiem, to niech podbiera PiS-owi posłów. I wtedy będzie działał na rzecz opozycji. Teraz to jest po prostu działanie szkodnicze. To jest takie działanie faceta o mentalności kreta” – mówił.

Szymon Hołownia postanowił odpowiedzieć politykowi PSL-u za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- „Wicemarszałek Zgorzelski udał się do mediów i powiedział, że jestem człowiekiem o mentalności kreta i to, co robię, to draństwo. (…) Jeżeli ja jestem człowiekiem o mentalności kreta, to on jest człowiekiem o mentalności ciecia, politycznego oczywiście” – stwierdził w opublikowanym nagraniu.

- „Dlatego, że nie rozumie, o co się dzisiaj toczy gra. Pilnuje swojego stanu posiadania, siedzi w tym swoim posterunku i pilnuje stanu posiadania opozycji, ale ten stan posiadania opozycji nic nie zmienia, nie pozwala wygrać z PiS-em, zmienić rządu” – dodał.

"Wicemarszałek Zgorzelski udał się do mediów i powiedział, że jestem człowiekiem o mentalności kreta i to, co robię, to draństwo. Wielkim cierpieniem dla @KosiniakKamysz musi być to, że ma na pokładzie człowieka, któremu wicemarszałkowanie weszło za mocno." - @szymon_holownia pic.twitter.com/XXcfCyoiBK — Polska 2050 Live 🇵🇱 🇪🇺🌍🌱🐾 (@Polska2050_live) February 2, 2021

Wielkim cierpieniem dla Władysława @KosiniakKamysz musi być to, że ma na pokładzie człowieka, któremu wicemarszałkowanie weszło za mocno... https://t.co/dc7zPipnal pic.twitter.com/xNUIAExuQi — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) February 2, 2021

kak/Twitter, RMF FM, wPolityce.pl