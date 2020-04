Zgoda na przyjęcie krzyża wymaga przyjęcia tego wszystkiego, co trudno nam sobie nawet wyobrazić.

– Zgoda na przyjęcie Chrystusowego krzyża wymaga także przyjęcia tego wszystkiego, co na początku trudno nam sobie nawet wyobrazić, a co, z biegiem czasu, objawia nam Chrystus – pisze abp Marek Jędraszewski wskazując na drogę, którą na wzór św. Piotra, obrał Karol Wojtyła – Jan Paweł II. – Za Chrystusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym podążał aż do końca – aż do 2 kwietnia 2005 roku – podsumowuje rozważanie drugiej stacji abp Marek Jędraszewski.