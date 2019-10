Żenujący spot PO. ,,W szkołach jest hałas'' - to wina PiS

W kolejnych scenach występują osoby, które mówią: "Do czego to doszło, że Telewizja Polska szczuje na Polaków”; „A tam afery, pokoje na godziny, to gdzie leży prawda?”; „Za dużo jest tych waszych afer”; „Zaczął się październik i już widać ten smog”; „Kłócicie się nadal o sprawy sprzed 30 lat, młodzi chcą iść do przodu, żyć w nowoczesnym kraju”; „Kompromitujecie nas na świecie i do tego niszczycie polską kulturę”; „Dlaczego w Polsce jest więcej limuzyn rządowych niż karetek”; „Takich podwyżek jeszcze nie było. Chcecie nas wykończyć?” i „Na taką Polskę nie będę głosować”.