Żenujące! W Sejmie przemawia premier, a posłowie KO… urządzają sobie sesję zdjęciową

To nagranie idealnie obrazuje podejście parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej do swojej misji, przed jaką stanęli z woli wyborców. Kiedy w czasie dzisiejszej debaty sejmowej premier Mateusz Morawiecki mówił o Funduszu Odbudowy, Klaudia Jachira i Franciszek Sterczewski postanowili… urządzić sobie sesję zdjęciową.

Sejm zajął się dziś projektem ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych. To warunek realizacji unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy, a co za tym idzie, dostępu do ogromnych środków przeznaczonych na wyjście z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Przy okazji dzisiejszej debaty sejmowej posłowie Koalicji Obywatelskiej kolejny raz pokazali swój stosunek do pełnionej przez siebie funkcji. Kiedy premier Mateusz Morawiecki apelował o odpowiedzialność za los Polski, Klaudia Jachira i Franciszek Sterczewski postanowili porobić sobie zdjęcia.

Później nastąpiła zmiana i Klaudia była fotografowana🙈🙈🙈🙈🙈 pic.twitter.com/PAG7sI5T75 — PikuśPOL 🇵🇱 ‏📿 (@pikus_pol) May 4, 2021

kak/Twitter